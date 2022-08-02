На Тайване перестали работать китайский новостной портал Sina и популярная соцсеть Weibo

Китайская интернет-компания Sina Corp и ее филиал микроблогов Weibo закрыли свои онлайн-платформы на Тайване в связи с ростом геополитической напряженности из-за визита Нэнси Пелоси.

Китайский новостной портал Sina на Тайване в понедельник отключился. Служба Weibo на острове прекратилась в тот же день, но местные пользователи все еще могут получить доступ к ее веб-сайту на материке.

Хотя Sina и Weibo не раскрывают операционные результаты на Тайване, обе фирмы зафиксировали убытки от некитайского бизнеса за последние несколько лет.

Sina, которая ранее была зарегистрирована в США, сообщила об убытках в размере 508 млн долларов США и 143 млн долларов США в 2019 и 2018 годах соответственно.

Weibo сообщила об убытках в размере 232 млн долларов США и 57 млн долларов США в 2021 и 2020 годах соответственно.

Компания Sina, основанная в Пекине в ноябре 1998 года, в том же году представила традиционную китайскую версию своего новостного портала для Тайваня, а в 2013 году запустила местный сервис Weibo на острове.

Внезапное закрытие онлайн-платформ Sina и Weibo на Тайване, который Пекин считает ренегатской провинцией в соответствии со своим принципом одного Китая, отражает усиление напряженности в отношениях по обе стороны пролива.

Эта эскалация связана с тем, что спикер Палаты представителей Пелоси, как ожидается, проведет ночь на острове и встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь.