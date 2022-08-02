Шольц захотел лично осмотреть турбину для “Северного потока”

Канцлер Германии Олаф Шольц и директор Siemens лично будут проверять состояние турбины перед отправкой в Россию.

.Канцлер Германии Олаф Шольц завтра, 3 августа заявил, что желает лично посмотреть состояние турбины, которая долгое время находилась на ремонтных работах в Канаде для газопровода “Северный поток”.

Как только он убедиться в ее полной готовности, то ее можно отправлять обратно в Россию для монтажа.

“Федеральный канцлер желает совместно с главой Siemens Energy Кристиану Бруху, осмотреть отремонтированную турбину, чтобы убедиться в ее целостности и отправить для газопровода Nord Stream 1, чтобы отправить ее в Россию”, – указано в компании.

“Северный поток” является одним из главных путей Газпрома по транспортировке голубого топлива, который функционирует на 40% мощности с середины июня”.

Газпром объяснил ограничения задержкой с возвращением после ремонта немецкого газового компрессорного агрегата Siemens, используемого для подачи газа в трубопровод. Теперь Германия желает как можно быстрее отправить России целую турбину для продолжения сотрудничества и получения газа.

Напомним, власти Германии уже ввели газовый налог для граждан пользующимся электроэнергией, в среднем расход семьи составляет на 200 евро больше.