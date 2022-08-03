Садоводы объяснили, как заставить малину плодоносить до самой осени
Чтобы кусты малины плодоносили до глубокой осени, нужно сажать ремонтанные сорта и правильно ухаживать за растениями.
Такие кусты дают урожай на всех побегах до самых заморозков. Если за малинником правильно ухаживать, ягоды будут сладкими и крупными.
В середине лета нужно провести обрезку, удалить лишние побеги, оставить самые крупные ветки. Так растение будет лучше развиваться, получит достаточное освещение и вентиляцию. Нижние листья лучше убрать для профилактики болезней.
В июле и августе ремонтанной малине нужны подкормки. Поскольку кусты плодоносят долго, они быстро расходуют питательные вещества, которые необходимо пополнять.
Для хорошего завязывания и налива ягод малиннику нужен калий. Он необходим для повышения устойчивости к погодным явлениям и заболеваниям, для сладости ягод.
Калимагнезия содержит и калий, и необходимый малине магний, и серу, которая ускоряет усвоение полезных веществ. Удобрение разводится в воде, состав используется для полива и опрыскивания.
Можно применять с той же целью раствор древесной золы в воде. В нем содержатся калий, фосфор и другие полезные вещества. Для лучшего их усвоения в состав добавляют уксус.
Ремонтанной малине подходит мульчирование. В этом случае не разрастаются сорняки, хорошо сохраняется влага в почве, поэтому для малины создаются благоприятные условия.
Опубликовано: Светлана Репина
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