Агрономы рассказали секреты плодоношения огурцов до осени

Качество урожая огурцов зависит от того, хватает ли растению питательных веществ. Именно поэтому огурцам необходимы подкормки, которые помогают продлить плодоношение.

Одним из самых эффективных удобрений считается сульфат калия. Его разводят в воде и используют для полива растений под корень.

Грядки предварительно нужно пролить. Такой состав применяется раз в неделю. Иногда в него добавляют мочевину как источник азота, который тоже нужен растению.

Сульфат калия можно использовать в сочетании с травяным настоем. Тогда добавляют мочевину уже не нужно, источником азота станет зелень.

Для приготовления подкормки используются любые растения, как правило – сорняки. Можно применять их вместе с корнями.

Траву складывают в емкость и заливают водой. После этого состав должен настаиваться в тепле в течение недели. Затем его разбавляют водой 1:10 и поливают огурцы раз в 10 дней.

Древесную золу используют в сочетании со столовым уксусом. Это эффективная натуральная подкормка, которую готовят на основе воды.

Хороший результат дает внесение в грядки с огурцами монофосфата калия. Раствор не нужно настаивать, но его следует использовать сразу после приготовления. Можно добавить туда аммиак.