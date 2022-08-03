Агрономы рассказали, как отличить вершинную гниль от фитофторы на помидорах

И вершинная гниль, и фитофтора приводят к появлению черных пятен на помидорах. Заболевания легко перепутать, но лечат их по-разному.

Главное отличие – вершинная гниль не является заразной, в отличие от фитофторы. Первое заболевание поражает только плоды, а не растения.

Причина вершинной гнили обычно заключается в повышенной температуре. Проблема появляется в засушливую погоду, когда влага с листьев испаряется раньше, чем ее получать томаты.

Иногда вершинная гниль развивается из-за недостатка кальция. Это вещество плохо усваивается при чрезмерном количестве азота.

Фитофтора любит высокую влажность, часто развивается в период частых дождей. Заболеванию подвержены густые кусты, которые плохо проветриваются.

При фитофторе чернеют не только плоды, но и стебли с листьями. Вне зависимости от того, поражает ли плоды фитофтора или вершинная гниль, их уже нельзя спасти.

Сами растения при фитофторе можно обработать специальными препаратами, а также пересмотреть уход за ними, в первую очередь, режим полива и формирования кустов.

При вершинной гнили противогрибковые препараты не дадут никакого эффекта. А вот изменения ухода за растениями поможет спасти их.