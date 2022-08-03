Агрономы рассказали, как отличить вершинную гниль от фитофторы на помидорах
И вершинная гниль, и фитофтора приводят к появлению черных пятен на помидорах. Заболевания легко перепутать, но лечат их по-разному.
Главное отличие – вершинная гниль не является заразной, в отличие от фитофторы. Первое заболевание поражает только плоды, а не растения.
Причина вершинной гнили обычно заключается в повышенной температуре. Проблема появляется в засушливую погоду, когда влага с листьев испаряется раньше, чем ее получать томаты.
Иногда вершинная гниль развивается из-за недостатка кальция. Это вещество плохо усваивается при чрезмерном количестве азота.
Фитофтора любит высокую влажность, часто развивается в период частых дождей. Заболеванию подвержены густые кусты, которые плохо проветриваются.
При фитофторе чернеют не только плоды, но и стебли с листьями. Вне зависимости от того, поражает ли плоды фитофтора или вершинная гниль, их уже нельзя спасти.
Сами растения при фитофторе можно обработать специальными препаратами, а также пересмотреть уход за ними, в первую очередь, режим полива и формирования кустов.
При вершинной гнили противогрибковые препараты не дадут никакого эффекта. А вот изменения ухода за растениями поможет спасти их.
Опубликовано: Светлана Репина
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