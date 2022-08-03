Алина Кабаева попала под санкции Министерства финансов США

По данным CNN, Минфин США ввел санкции в отношении представителей российской элиты, а также организаций и лиц, пытавшихся обойти наложенные на них запреты.

В список также попала председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева, которую СМИ называют партнершей Владимира Путина.

Кроме того, Госдепартамент США ввел санкции еще в отношении трех олигархов и 24 организаций в российском секторе вооружений.

В заявлении Минфина было написано, что у Алины Кабаевой "близкие отношения с Путиным". По данным Wall Street Journal, бывшая гимнастка и депутат Госдумы должна была быть внесена в санкционный список США еще в апреле, но власти признали, что этот шаг может поставить под угрозу усилия по продвижению мирных переговоров в Украине.

Алина Кабаева в настоящее время является главой Национальной Медиа Группы — крупнейшего российского медиахолдинга. Предполагаемая "любовница Путина", как ее называют иностранные СМИ, уже попала под санкции Евросоюза и Великобритании.

Помимо Кабаевой, США под санкции попали сын олигарха Андрея Гуриева и его яхта, стоимость которой оценивается в 120 миллионов долларов. В список также входят олигарх Виктор Рашников и его компания ММК, работающая в металлургической отрасли, а также две ее дочерние компании, зарегистрированные в Турции. США также ввели санкции против финансового учреждения PPIT, которое пыталось обойти санкции путем перевода заблокированных средств.

Госдепартамент США ввел санкции против трех олигархов, членов правительства в оккупированной Россией Херсонской области и 24 предприятий военной и технической промышленности. Визовые ограничения были выданы еще 893 чиновникам и военным из России и 31 представителю властей других стран, поддержавшим российскую аннексию Крыма в 2014 году.