Лавров: Пелоси доказала миру безнаказанность США своей поездкой на Тайвань

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал визит Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на предупреждения КНР.

В среду, 3 июля 2022 года, глава Министерства оборонных дел России Сергей Лавров в пресс-релизе заявил, что поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй доказывает вседозволенность Соединённых Штатов.

Лавров уверен, что Пелоси проигнорировала все просьбы и предупреждения китайского правительства, чтобы показать мировому сообществу, что США могут делать что угодно и не понесут за это никакой ответственности.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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