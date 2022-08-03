Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал визит Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на предупреждения КНР.

В среду, 3 июля 2022 года, глава Министерства оборонных дел России Сергей Лавров в пресс-релизе заявил, что поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй доказывает вседозволенность Соединённых Штатов.

Лавров уверен, что Пелоси проигнорировала все просьбы и предупреждения китайского правительства, чтобы показать мировому сообществу, что США могут делать что угодно и не понесут за это никакой ответственности.