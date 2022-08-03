Захарова прокомментировала вызов американского дипломата в МИД Китая
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась по поводу вызова американского посла в МИД Китая.
Представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова 3 августа высмеяла посла США Николаса Бернса, вызванного в МИД КНР.
Она сказала, что еще месяц назад Бернс осуждал Россию за неуважение суверенитета других стран на форуме в столице Китая.
Теперь же американские дипломаты, по ее словам, забились в угол из-за визита главы палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Бернса вызвали в МИД Китая минувшей ночью.
В связи с этим Пелоси напомнила, как этот американский дипломат обвинял российского посла Андрея Денисова в нарушении всевозможных норм международного права и ставил ультиматумы Китаю прекратить помогать России «воевать на Украине».
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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