МИД Китая: США не смогут помешать воссоединению КНР и Тайваня
Глава МИД КНР Ван И заявил о том, что воссоединение острова с материковым Китаем исторически предопределено.
В заявлении, распространенным МИД Китая, говорится, что никакие внешние силы не смогут остановить процесс объединения страны.
США не стоит даже фантазировать о том, чтобы воспрепятствовать великому делу воссоединения Китая. Тайвань - неотъемлемая часть страны. Национальное воссоединение является исторически неизбежным процессом - заявил Ван И.
Кроме того, министр подчеркнул, что "проблема Тайваня" возникла в момент кризиса, который в своё время переживал Китай. Но эти времена прошли. Пекин больше никогда не оставит места расколу и вмешательству внешних сил.
Опубликовано: Максим Алексеев
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