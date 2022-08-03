МИД Китая: США не смогут помешать воссоединению КНР и Тайваня

Глава МИД КНР Ван И заявил о том, что воссоединение острова с материковым Китаем исторически предопределено.

В заявлении, распространенным МИД Китая, говорится, что никакие внешние силы не смогут остановить процесс объединения страны.

США не стоит даже фантазировать о том, чтобы воспрепятствовать великому делу воссоединения Китая. Тайвань - неотъемлемая часть страны. Национальное воссоединение является исторически неизбежным процессом - заявил Ван И.

Кроме того, министр подчеркнул, что "проблема Тайваня" возникла в момент кризиса, который в своё время переживал Китай. Но эти времена прошли. Пекин больше никогда не оставит места расколу и вмешательству внешних сил.