Олаф Шольц: нет никаких препятствий для отправки турбины Siemens в Россию

Канцлер Германии не увидел препятствий для отправки турбины немецкого производства для "Северного потока"

В ходе посещения завода Siemens Energy в городе Мюльхайме-на Руре канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит никаких препятствий для отправки уже произведённой турбины для "Северного потока" в Россию.

Чиновник отметил, что транспортировка турбины довольно простое дело, если "Газпром" действительно заинтересован в её приобретении. Тем не менее, Шольц выразил сомнения в перспективах поставок российского газа в Германию.

Даже если двигатель будет транспортирован в Россию, в дальнейшем всё равно возникнут перебои с поставками газа. Контракты на поставку российского газа в Германию больше выполняться не будут - отметил Шольц

В Германии наметилась тенденция к сокращению потребления газа. Жители страны готовятся к экономии топлива.