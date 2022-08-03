Олаф Шольц: нет никаких препятствий для отправки турбины Siemens в Россию

Канцлер Германии не увидел препятствий для отправки турбины немецкого производства для "Северного потока"

В ходе посещения завода Siemens Energy в городе Мюльхайме-на Руре канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит никаких препятствий для отправки уже произведённой турбины для "Северного потока" в Россию. 

Чиновник отметил, что транспортировка турбины довольно простое дело, если "Газпром" действительно заинтересован в её приобретении. Тем не менее, Шольц выразил сомнения в перспективах поставок российского газа в Германию.

Даже если двигатель будет транспортирован в Россию, в дальнейшем всё равно возникнут перебои с поставками газа. Контракты на поставку российского газа в Германию больше выполняться не будут - отметил Шольц

В Германии наметилась тенденция к сокращению потребления газа. Жители страны готовятся к экономии топлива. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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