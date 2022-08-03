Минобороны РФ: ВКС России ликвидировали свыше 50 солдат ВСУ в Николаевке
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении не менее пятидесяти бойцов ВСУ в Николаеве ДНР.
В среду, 3 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил об ликвидаци свыше 50 единиц личного состав ВСУ.
Конашенков отметил, что российские воздушно-космические силы в результате высокоточного удара по пункту временного базирования украинских солдат в Николаеве нейтрализовали не менее 50 бойцов 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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