Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад польского оружия под Львовом
В Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожения склада с оружием поставленного Польшой для ВСУ в Львовской области.
3 августа официальный представитель оборонного ведомства Росиии, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил о ликвидации военного склада ВСУ под Львовом.
Конашенков отметил, что российские военнослужащие уничтожили украинский склад с польским оружием высокоточным ракетным ударом, что позволило избежать разрушений инфраструктуры и жертв среди мирного населения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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