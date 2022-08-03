Минобороны Тайваня: Китай вторгся в наше территориальное пространство

Министерство обороны Тайваня заявило, что военные учения Китая нарушили правила ООН и территориальное пространство Тайваня, сообщает агентство Reuters.

Власти острова также обвинили Пекин в ведении информационной войны и призвали жителей не "верить слухам". Китайские военные маневры является ответом на продолжающийся визит на Тайвань делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Министерство обороны Тайваня заявило, что Китай нарушил территориальное пространство острова на море и в воздухе. Тайбэй подчеркивает, что остров будет защищать свою безопасность и "противостоять любым мерам, нарушающим территориальный суверенитет".

Чиновники тайваньского министерства назвали военные учения Китая "беспрецедентным шагом". Они добавили, что это "равносильно морской и воздушной блокаде Тайваня".

Как цитирует Sky News, тайваньские власти также заявили, что китайские учения на море и в воздушном пространстве вокруг Тайваня "угрожают международным морским путям, подрывают международный порядок и статус-кво в отношении Тайваньского пролива".

Тайвань также обвинил Пекин в применении психологической войны. Власти призвали его жителей "не верить слухам и сообщать властям о любых фейковых новостях", сообщает агентство Reuters . По словам Джеймса Чейтера, журналиста-фрилансера и фотографа из Тайбэя, который говорил со Sky News, учения "сейчас проходят в 12 морских милях от тайваньского континента".

Вскоре после прибытия Нэнси Пелоси на Тайвань китайские военные объявили о совместных военно-воздушных и морских учениях вблизи Тайваня и испытательном пуске обычных ракет в море к востоку от острова. Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа", в свою очередь, рассказало о других учениях вокруг Тайваня, которые проводились с четверга по воскресенье.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что визит делегации США на Тайвань на самом высоком уровне за 25 лет серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. В Пекине не сомневаются, что это "окажет серьезное влияние на политические основы китайско-американских отношений, потому что это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая".

Посол Китая в США также критически отозвался о визите Нэнси Пелоси на Тайвань. Цинь Ган заявил в интервью CNN, что "визит спикера Палаты представителей США в тайваньский регион Китая является безрассудным и провокационным шагом".

Белый дом заявил, что Китай использует визит Нэнси Пелоси в Тайбэй для эскалации напряженности в регионе. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что спикер Палаты представителей имеет право посетить Тайвань. Джон Кирби напомнил, что Нэнси Пелоси в прошлом дважды посещала Тайвань и что ее визит не противоречит принципу одного Китая.