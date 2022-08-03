Минобороны России сообщило о нанесении удара по Львовской области

Войска Российской Федерации нанесли удар по территории Львовской области Украины.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Из заявления. которое приводит информационное агентство РИА Новости, следует, что был нанесен удар по Львовской области.

Там был уничтожен склад с вооружением, которая поставляется для украинской армии из Польши.

"Минобороны России: ракетным ударом по Радехову во Львовской области уничтожена база с поступившими из Польши оружием и боеприпасами иностранного производства", - пишет РИА.