Минобороны России сообщило о нанесении удара по Львовской области
Войска Российской Федерации нанесли удар по территории Львовской области Украины.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о ходе специальной военной операции на территории Украины.
Из заявления. которое приводит информационное агентство РИА Новости, следует, что был нанесен удар по Львовской области.
Там был уничтожен склад с вооружением, которая поставляется для украинской армии из Польши.
"Минобороны России: ракетным ударом по Радехову во Львовской области уничтожена база с поступившими из Польши оружием и боеприпасами иностранного производства", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира
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