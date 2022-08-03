Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Луганской Народной Республики
Главу Чечни Рамзана Кадырова удостоили звания Героя Луганской Народной Републики.
В среду, 3 июля 2022 года, глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о награждении Рамзана Кадырова званием Героя Луганской Народной Республики, после чего лично вручил соответствующую награду политику.
Отмечается, что лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров был удостоен данной награды за огромный вклад в освобождение территории ЛНР от украинских националистов в ходе спецоперации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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