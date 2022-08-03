Пентагон: Заявления Шойгу об уничтожении HIMARS на Украине ложны

Пентагон категорически опровергло предоставленную министром обороны РФ Сергеем Шойгу информацию об уничтожении поставленных в Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает CNN.

В военном ведомстве США подчеркнули, что установки HIMARS применяются Украиной с "сокрушительной точностью".

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 2 августа в ходе совещания в своем ведомстве заявил также, что "бесконтрольные поставки западного оружия на Украину представляют собой серьезную угрозу безопасности региона".

Шойгу отметил, что российские войска уничтожили в том числе шесть пусковых установок HIMARS.

Заявления российского министра об уничтожении американских РСЗО были опровергнуты Минобороны США .

"Нам известно о недавних заявлениях министра Шойгу, и мы повторяем, что они явно ложны", — сказал Тодд Брессейл, исполняющий обязанности официального представителя Пентагона, которого цитирует Reuters.

Брессейл отметил, что "украинцы с поразительной точностью и эффективностью используют каждую из точных ракетных систем, которые им предоставили США, союзники и партнеры".

В начале августа Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $550 млн. Американская помощь будет включать дополнительные установки и боеприпасы для HIMARS, а также артиллерийские боеприпасы.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил несколько дней назад, что следующий пакет военной помощи для Украины является результатом переговоров между главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном со своими украинскими коллегами.

"Мы уже предоставили Украине оружие и военную помощь на сумму более $8 млрд", - подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома.

В пресс-релизе Министерства обороны говорится, что новый пакет вооружений адаптирован к изменяющимся условиям поля боя и что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину ключевыми средствами защиты.