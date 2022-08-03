Песков раскрыл детали разговора между Путиным и Шредером
В среду днем Дмитрий Песков рассказал о подробностях разговора, который состоялся между Путиным и бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером.
Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков рассказал о разговоре между Владимиров Путиным и Герхардом Шредером во время его визита в Москву. По словам Пескова экс-канцлер ФРГ обеспокоен энергетическим кризисом в Европе и в Германии в частности, о чем сообщил Путину лично.
В ходе беседы Герхард Шредер просил российского президента объяснить, как он видит эту проблему и пути ее решения. Песков утверждает, что в беседе с Владимиром Путиным Шредер был очень взволнован энергобезопасностью своей страны.
Опубликовано: Елена Калиновская
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