Песков раскрыл детали разговора между Путиным и Шредером

В среду днем Дмитрий Песков рассказал о подробностях разговора, который состоялся между Путиным и бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером.

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков рассказал о разговоре между Владимиров Путиным и Герхардом Шредером во время его визита в Москву. По словам Пескова экс-канцлер ФРГ обеспокоен энергетическим кризисом в Европе и в Германии в частности, о чем сообщил Путину лично.

В ходе беседы Герхард Шредер просил российского президента объяснить, как он видит эту проблему и пути ее решения. Песков утверждает, что в беседе с Владимиром Путиным Шредер был очень взволнован энергобезопасностью своей страны.