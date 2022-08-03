Прокуратура Италии допросила Анатолия Чубайса в связи с внезапной госпитализацией

Прокурор Сардинии допросил Анатолия Чубайса в связи с внезапной болезнью, с которой он попал в реанимацию во время отдыха на этом итальянском острове. У мужчины внезапно развился паралич рук и ног, что вызвало подозрения в попытке отравления.

Газета La Nuova Sardegna сообщила, что Анатолий Чубайс, находившийся в больнице в Ольбии, был допрошен местной прокуратурой в рамках предварительного следствия по поводу внезапного ухудшения его здоровья.

В то же время он ожидает результатов анализов, которым его подвергли во время госпитализации. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. По последней информации, Чубайс уже чувствует себя лучше.

Анатолий Чубайс был уполномоченным президента России по устойчивому развитию. Он оставил свой пост и покинул страну. Ему стало плохо на роскошном Изумрудном побережье Сардинии.

Ранее СМИ сообщали, что итальянские спецслужбы забили тревогу по поводу первых результатов исследований и подозрений на отравление. Полиция провела подробные токсикологические исследования. Предполагается, что они являются симптомами неврологического заболевания, называемого синдромом Гийена-Барре.

Чубайс, в частности, пост министра финансов и вице-премьера во время президентства Бориса Ельцина. Он был одним из немногих видных людей в команде Ельцина, оставшихся у власти при Владимире Путине.