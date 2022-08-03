Дмитрий Песков: президент России и экс-канцлер ФРГ обсуждали энергокризис в Европе
В Кремле официально рассказали о теме разговора между президентом России Владимиром Путиным и экс-канцлером ФРГ Герхарда Шрёдера, когда тот пребывал в Москве.
По словам Дмитрия Песков, экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и президент России Владимир Путин обсуждали энергетический кризис в Европе. При этом Шрёдер не выражал желание становиться посредником в переговорах между Россией и Украиной.
Ранее экс-канцлер ФРГ призывал как можно скорее запустить газопровод «Северный поток-2» для разрешение энергетического кризиса, а также заявил, что решить конфликт в Украине можно лишь путем переговоров.
Песков заявил, что Герхард Шрёдер выразил обеспокоенность российскому президенту из-за начинающегося энергокризиса на европейском континенте. Он отметил, что «экс-канцлер ФРГ, как и все думающие и понимающие люди в Европе, обеспокоены ситуацией и хотят понять видение российской стороны».
Герхард Шрёдер спросил у Владимира Путина, можно ли совсем в кризисной ситуации гипотетически задействовать «Северный поток-2». В ответ российский лидер заверим экс-канцлера ФРГ, что техническая возможность есть и использовать трубопровод для поставок газа можно «хоть сейчас».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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Дмитрий Песков: президент России и экс-канцлер ФРГ обсуждали энергокризис в Европе
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