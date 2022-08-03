Вадима Белоусова приговорили к 10 годам колонии за взятку в 3 миллиарда рублей
Депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима за взяточничество.
3 августа Московский городской суд приговорил депутата Государственной думы РФ Вадима Белоусова к десяти годам отбывания наказания в колонии строго режима за получение взятки в размере свыше трёх миллиардов российских рублей.
Помимо тюремного срока, суд постановил взыскать с виновного Белоусова штраф размером пятьсот миллионов рублей, а также лишил экс-депутата медали «За заслуги перед отечеством».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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