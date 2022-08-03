Вадима Белоусова приговорили к 10 годам колонии за взятку в 3 миллиарда рублей

Дмитрий Нагиев проговорился, что стал дедушкой

Известный актёр и ведущий Дмитрий Нагиев случайно рассказал, что у него есть внук или внучка. Его старший сын и коллега, актёр Кирилл Нагиев женат, а супруга успела подарить ему ребёнка.

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