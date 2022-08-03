Ольга «Корса» Качура погибла в боях за ДНР

Командир артиллерийского дивизиона Ольга «Корса» Качура трагически погибла в боях за ДНР.

В среду, 3 августа, глава города Горловка в ДНР Иван Приходько в своём Telegram-канале сообщил о гибели в боях на Донбассе командующей артиллерийским дивизионом Ольги «Корсы» Качуры.

Приходько отметил, что стоявшая у истоков Народной милиции ДНР, Качура была не только настоящим патриотом, но и мудрой женщиной, которая внесла неоценимый вклад в освобождение родной земли.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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