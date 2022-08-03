Минобороны РФ: ВС России уничтожили склад с польским оружием под Львовом

Российские военные уничтожили в Львовской области базу хранения оружия прибывшего из Польши.

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сегодня на брифинге Минобороны России сообщил о том, что в Львовской области был уничтожен склад с польским оружием.

Со слов Конашенкова, удар пришелся по хранилищу, которое было расположено в районе населенного пункта Радехов Львовской области. Уничтожено было не только польское вооружение, но и боеприпасы иностранного производства.