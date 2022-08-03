Минобороны РФ: ВС России уничтожили склад с польским оружием под Львовом
Российские военные уничтожили в Львовской области базу хранения оружия прибывшего из Польши.
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сегодня на брифинге Минобороны России сообщил о том, что в Львовской области был уничтожен склад с польским оружием.
Со слов Конашенкова, удар пришелся по хранилищу, которое было расположено в районе населенного пункта Радехов Львовской области. Уничтожено было не только польское вооружение, но и боеприпасы иностранного производства.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
В Казахстане супругов приговорили к 5 годам тюрьмы за призывы присоединения Северо-Казахстанской области к России
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
В США два крупнейших водохранилища пересыхают, создавая проблемы с поставками пресной воды и электроэнергии
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре