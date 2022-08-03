Мэр Горловки сообщил о гибели полковника ДНР Ольги Качуры

3 августа мэр населённого пункта Горловка Иван Приходько рассказал о гибели полковника Донецкой Народной республики Ольги Качуры.

Вечером среды глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что на территории ДНР погибла полковник Донецкой Народной республики Ольга Качура с позывным "Корса", которая фактически является одним из родоначальников правоохранительных органов Донецкой области.

Приходько утверждает, что уже успел произнести слова соболезнования родственникам погибшей Качуры, отметив, что её смерть является чёрным днём для всей республики.