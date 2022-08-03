Минобороны России: США пытаются оправдать удар ВСУ по Еленовке

Прес-служба Минобороны России заявляет, что США в очередной раз пытаются оправдать киевский режим, заявляя о непреднамеренности удара по Еленовке.

На сайте Пентагона появилось заявление, в котором говорится, что если украинские военные и нанесли удар по Еленовке, то это не преднамеренно. Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что этим Соединенные Штаты пытаются оправдать киевский режим. По заявлению Пентагона,система HIMARS которую они поставляют в Украину, является высокоточной и поражает именно те цели, на которые были направлены.

Также известно, что при планировании огневого поражения украинские военные используют данные космической и воздушной разведки США, напомнил замминистра обороны России Фомин.