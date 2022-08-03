Нэнси Пелоси покинула Тайвань, аналитики изучают последствия ее визита

3 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Она пробыла на острове менее суток, а ее визит вызвал возмущение китайских властей.

Китай продемонстрировал свое возмущение визитом США на остров на самом высоком уровне за 25 лет вспышкой военной активности в окружающих водах, вызовом посла США в Пекине и остановкой импорта сельскохозяйственной продукции с Тайваня.

По данным министерства обороны Тайваня, некоторые из запланированных Китаем военных учений должны были пройти в пределах 12-мильной морской и воздушной территории Тайваня.

Это беспрецедентный шаг, который высокопоставленный представитель министерства обороны назвал журналистам равным морской и воздушной блокаде Тайваня.

Нэнси Пелоси во время встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь заявила, что делегация прибыла на Тайвань чтобы продемонстрировать свою поддержку. По ее словам, сейчас солидарность США и Тайваня имеет особенно большое значение.

В ответ на визит Пелоси Таможенное управление Китая объявило о приостановке импорта из Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбы, а Министерство торговли запретило экспорт природного песка на Тайвань.

Вскоре после прибытия Пелоси китайские военные объявили о совместных воздушных и морских учениях возле Тайваня и испытательных пусках обычных ракет в море к востоку от острова.

Китайское государственное информационное агентство Синьхуа описало учения с боевой стрельбой и другие учения вокруг Тайваня с четверга по воскресенье.