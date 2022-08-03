Концерты Манижи запрещены в России из-за критики артисткой спецоперции на Донбассе

Музыкальный продюсер Константин Гуреев сообщил, что отечественная исполнительница певица Манижа не может выступать в РФ из-за того, что позволила себе критиковать спецоперацию России в Украине.

Музыкальный продюсер Константин Гуреев сообщил, что российская артистка Манижа не может давать концерты на территории государства, так как имела неосторожность критиковать спецоперацию РФ на Донбассе.

Манижа - российская певица таджикского происхождения, независимый музыкант, автор и исполнительница песен, режиссёр музыкальных видеоклипов, общественный деятель в области борьбы с домашним насилием.

Продюсер утверждает, что жители российских городов отказываются приобретать билеты на выступления звезды отечественной сцены. Кроме того, активисты призывают власти страны не допускать артистку на масштабные мероприятия, сопровождающиеся народными гуляниями в честь государственных праздников.

После того как 24 февраля было объявлено о начале спецоперации, Манижа имела смелость призывать остановить СВО. Большая часть жителей России подвергла критике позицию представительницы от России на "Евровидении-2021".

Хейтеры окрестили знаменитость "неблагодарной предательницей" и дали певице совет уезжать из российского государства.

Критика Манижей действий российских властей привела к тому, что российские поклонники творчества артистки в массовом порядке бойкотирует ее концерты.