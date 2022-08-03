Олаф Шольц проверил турбину для «Северного потока» и сообщил о своих выводах

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил завод Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре, где находится турбина для газопровода «Северный поток».

Судьба турбины длиной 12 метров находится под пристальным наблюдением, поскольку европейские правительства обвиняют Россию в ограничении поставок газа под надуманным предлогом в отместку за западные санкции.

Шольц заявил, что турбина полностью исправна и может быть отправлена в Россию в любое время при условии, что Москва согласна принять ее обратно.

Тем временем Россия ссылается на проблемы с турбиной как на причину снижения потоков газа через «Северный поток-1», мощность которого сократилась до 20%.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил против заявлений Шольца. Он сказал, что возвращение турбины в Россию задерживается из-за отсутствия документов.

Он также упомянул о перспективе получения газа в Европу по трубопроводу «Северный поток — 2» — проекту под руководством Москвы, который был заблокирован Западом, когда Россия ввела войска в Украину.

Олаф Шольц подчеркнул, что целью его визита на завод было показать всему миру, что турбина работает. Он предупредил, что даже если Россия заберет турбину, Германия может столкнуться с новыми сбоями в будущем и что контракты на поставку могут не выполняться.

Стоящий рядом с Шольцем генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух подтвердил, что переговоры с «Газпромом» продолжаются, но соглашения нет.

Ранее высокопоставленный чиновник подконтрольного Кремлю «Газпрома» заявил, что поставка турбины после обслуживания не соответствовала контракту и что она была отправлена в Германию без согласия России.