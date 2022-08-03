Иран, США и Евросоюз еще раз попытаются возродить ядерную сделку в Вене

Иран, Соединенные Штаты и Европейский Союз заявили, что направят своих представителей в Вену, где пройдет очередной раунд переговоров по возобновлению ядерной сделки.

Официальный представитель Европейского Союза, председательствующий на переговорах, Энрике Мора написал в Твиттере, что переговоры будут сосредоточены на самом последнем проекте восстановления соглашения.

Тегеран заявил, что направляет в австрийскую столицу переговорщика по ядерным вопросам Али Багери Кани. По словам двух американских официальных лиц, спецпредставитель США по Ирану Роб Мэлли также отправится в Вену.

Перспектив восстановления соглашения пока остаются неясными, поскольку некоторые спорные вопросы не решены.

Это касается, например, требования Тегерана к Вашингтону предоставить гарантии того, что США снова не выйдут из сделки, и снятия санкций против терроризма в отношении военизированной Революционной гвардии Ирана.

Ранее глава Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель написал в The Financial Times, что пространство для дополнительных существенных компромиссов исчерпано.

Иран настаивает на том, что его программа преследует мирные цели, хотя эксперты ООН и западные спецслужбы говорят, что до 2003 года у Ирана была организованная военная ядерная программа.

Бывший президент Дональд Трамп вывел США из соглашения 2015 года. С тех пор Иран значительно расширил свои ядерные разработки и, по мнению экспертов по нераспространению, теперь имеет достаточно высокообогащенного урана для топлива одного ядерного оружия.