Какими были успехи в учебе Ким Чен Ына в школьные годы его швейцарского детства

Одноклассник нынешнего лидера Северной Кореи вспоминает, что они не были лучшими учениками.

Ким Чен Ын, родившийся в 1984-м году, первые двенадцать лет жизни провел в Северной Корее. А в 1996-м году его отправили в Швейцарию, в частную Международную школу в Берне. Ежегодная плата за обучение там составляла 20 000 долларов.

Ким Чен Ын учился в Европе инкогнито - под вымышленным именем "Пак". По легенде, он якобы был сыном северокорейского дипломата. Бывший аналитик ЦРУ Чжон Х. в книге "История диктатора" цитирует рассказы одноклассников Ына.

По их словам, изначально Ким не справлялся с английским языком. Говорил с сильным акцентом, и брал дополнительные уроки.

Вскоре будущий северокорейский лидер перевелся в "менее требовательную Международную школу в Берне". Его одноклассник по новой школе Жоан Микаэло из Португалии вспоминал: "Мы не были большими тупицам, но и лучшими учениками тоже не были. Всегда были где-то посередине".

Жоан Микаэло рассказал, что Ким старался общаться, но "не мог справиться с немецким языком, чувствовал себя неловко, если к нему обращались за ответом".

В Швейцарии будущий диктатор больше любил другие увлечения. Один из его одноклассников рассказал, что во время футбола или баскетбола Ким "мог бегать всю игру. И именно он решал исход игры". Другой одноклассник рассказал, что "он ненавидел проигрывать. Для него важна была только победа".

Ким Чен Ын в общей сложности провел в альпийской стране 5 лет. В начале 2001-го года он вернулся в КНДР, где ему не нужно было скрывать происхождение.