Пушилин присвоил звание героя ДНР погибшей Ольге Качуре посмертно
Лидер Народной Донецкой Республики Пушилин присвоил звание героя ДНР посмертно полковнику Ольге Качуре.
Глава Донецкой Народной Республики и верховный главнокомандующий вооруженными силами Денис Пушилин присвоил посмертно звание героя ДНР полковнику Ольге Качуре.
Как сообщалось ранее в телеграм-канале мэра Горловки Ивана Приходько, машина полковника попала под обстрел украинских военных. В результате полученных травм, Качура скончалась по дороге в больницу.
Опубликовано: Елена Калиновская
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