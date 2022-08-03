Пушилин присвоил звание героя ДНР погибшей Ольге Качуре посмертно

Лидер Народной Донецкой Республики Пушилин присвоил звание героя ДНР посмертно полковнику Ольге Качуре.

Глава Донецкой Народной Республики и верховный главнокомандующий вооруженными силами Денис Пушилин присвоил посмертно звание героя ДНР полковнику Ольге Качуре.

Как сообщалось ранее в телеграм-канале мэра Горловки Ивана Приходько, машина полковника попала под обстрел украинских военных. В результате полученных травм, Качура скончалась по дороге в больницу.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

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