Пушилин присвоил звание героя ДНР погибшей Ольге Качуре посмертно

Эксперты туристической индустрии узнали, куда лучше поехать: в Сочи или в Крым

И в Сочи, и в Крым можно добраться несколькими способами. В первом случае это собственный автомобиль, автобус, поезд или самолет. В аэропорт Крыма летают самолеты, по Крымскому мосту можно доехать на полуостров на автомобиле или поезде.

Подробнее...