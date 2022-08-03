Биографы никогда не рассказывали, на какие деньги Ленин жил до революции

Историки обычно обходят вопрос о том, на какие средства Владимир Ленин жил до революции. С 1893 по 1895 год он работал помощником присяжного поверенного, а в остальное время не был официально трудоустроен.

Тем не менее, Ленин неплохо жил за границей вместе с Надеждой Крупской. Долгое время ему финансово помогала мать, которая получала пожизненную государственную пенсию как вдова статского советника.

У нее также было поместье в Казанской губернии, где она получала арендную плату с крестьян. В 1897 году мать полностью оплатила Владимиру комфортную поездку в ссылку, потом привозила ему туда деньги.

Ульянову помогали и другие родственники, например, сестра Анна – жена квалифицированного железнодорожника. С 1897 по 1900 год Ленин получал как ссыльный 8 рублей в месяц от царского правительства. Этих денег хватало на хорошее питание, аренду избы и даже услуги уборщицы.

В ссылке Ленин получал заказы от Петра Струве на переводы книг с немецкого языка, которые очень хорошо оплачивались. В 1902 году Владимир написал книгу «Что делать?», где объяснил, что «генералов революционной армии» должна содержать партия на взносы своих членов.

Революционеры получали пожертвования, в том числе от Саввы Морозова. Впоследствии к ним добавились гранты зарубежных финансистов, которые были заинтересованы в крахе Российской Империи.

Ленин заявлял, что партийный бюджет следует пополнять за счет «экспроприаций» госучреждений России. Английский журналист Леонард Мосли рассказывает, что во время Первой мировой войны Ленин жил в Швейцарии и служил у американского консула Мак-Нелли политическим аналитиком.

Большевики во главе с Лениным получали средства от МИД Германской империи на ведение пропаганды. Эти средства и позволили им захватить власть в 1917 году и получить полный доступ ко всем ресурсам России.