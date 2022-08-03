Биографы никогда не рассказывали, на какие деньги Ленин жил до революции
Историки обычно обходят вопрос о том, на какие средства Владимир Ленин жил до революции. С 1893 по 1895 год он работал помощником присяжного поверенного, а в остальное время не был официально трудоустроен.
Тем не менее, Ленин неплохо жил за границей вместе с Надеждой Крупской. Долгое время ему финансово помогала мать, которая получала пожизненную государственную пенсию как вдова статского советника.
У нее также было поместье в Казанской губернии, где она получала арендную плату с крестьян. В 1897 году мать полностью оплатила Владимиру комфортную поездку в ссылку, потом привозила ему туда деньги.
Ульянову помогали и другие родственники, например, сестра Анна – жена квалифицированного железнодорожника. С 1897 по 1900 год Ленин получал как ссыльный 8 рублей в месяц от царского правительства. Этих денег хватало на хорошее питание, аренду избы и даже услуги уборщицы.
В ссылке Ленин получал заказы от Петра Струве на переводы книг с немецкого языка, которые очень хорошо оплачивались. В 1902 году Владимир написал книгу «Что делать?», где объяснил, что «генералов революционной армии» должна содержать партия на взносы своих членов.
Революционеры получали пожертвования, в том числе от Саввы Морозова. Впоследствии к ним добавились гранты зарубежных финансистов, которые были заинтересованы в крахе Российской Империи.
Ленин заявлял, что партийный бюджет следует пополнять за счет «экспроприаций» госучреждений России. Английский журналист Леонард Мосли рассказывает, что во время Первой мировой войны Ленин жил в Швейцарии и служил у американского консула Мак-Нелли политическим аналитиком.
Большевики во главе с Лениным получали средства от МИД Германской империи на ведение пропаганды. Эти средства и позволили им захватить власть в 1917 году и получить полный доступ ко всем ресурсам России.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Диетолог Кирстен Хикман рассказала о привычках в питании, которые помогут дожить до 100 лет
Существует пять регионов мира, в которых люди демонстрируют завидное долголетие. Но совершенно необязательно проживать в так называемых «зонах», чтобы продлить жизнь. Для этого достаточно придерживаться некоторых правил питания.Подробнее...
-
-
Эксперты туристической индустрии узнали, куда лучше поехать: в Сочи или в Крым
И в Сочи, и в Крым можно добраться несколькими способами. В первом случае это собственный автомобиль, автобус, поезд или самолет. В аэропорт Крыма летают самолеты, по Крымскому мосту можно доехать на полуостров на автомобиле или поезде.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
Сочинцы рассказали, почему разочаровались в родном городе и хотят уехать
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Пищевые привычки сыгравшие роковую роль в жизни Владимира Ленина
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре