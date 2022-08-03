В ДНР трагически погибла легендарная полковник Ольга «Корса» Качура

Украинские силовики убили Ольгу Качуру, бывшего подполковника украинской милиции, которая в 2014 году перешла на сторону ДНР, где в звании полковника командовала артиллерийским дивизионом.

О ее гибели сообщали как украинские, так и российские СМИ в среду, 3 августа Женщина использовала псевдоним "Корса" и командовала артиллерийским дивизионом. Мэр города Горловка Донецкой области Иван Приходько написал о "черном дне и незабываемой утрате".

В январе этого года украинский суд признал Качуру виновной в участии в террористической группе и заочно приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Иван Приходько, мэр города Горловка в ДНР, прокомментировал информацию о гибели Ольги Качуры, написав о "трагическом происшествии".

"Сегодня черный день для Горловки. При трагических обстоятельствах погибла смелая и мудрая женщина Ольга Качура, стойкая Корса!" - написал приходько в Telegram.

От имени всех жителей Приходько также выразил соболезнования семье Качуры.

"Это невосполнимая потеря для всех нас", - добавил он.