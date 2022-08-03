Во время парламентской пресс-конференции правый французский политик Марин Ле Пен призвала Евросоюз отменить санкции против России, поскольку их экономические последствия для блока слишком велики.

По ее словам, санкции оказались бесполезными и заставляют европейцев страдать. Ле Пен подчеркнула, что Европе грозят серьезные проблемы из-за ограничений в импорте российского газа.

Марин Ле Пен сказала, что вопреки заявлениям европейских политиков, российская экономика не стоит на коленях и не находится на грани банкротства.

Министр энергетики Франции Агнес Паннье-Рунаше назвала эти заявления чрезвычайно опасными и безответственными. В интервью CNews она заявила, что Ле Пен готова продать Францию России за тарелку чечевицы.

По словам Паннье-Рунаше, Европа действительно находится в кризисной ситуации, которой она не хотела. Однако это глобальная проблема, характерная и для других континентов. Министр призвала не отказываться от принципов демократии.

Несмотря на все санкции, аналитики выяснили, что Европа фактически увеличила импорт российского дизельного топлива более чем на одну пятую в июле.

Блок импортировал почти 700 000 баррелей топлива в день из России в июле, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Международные эксперты считают, что, несмотря на все усилия по сохранению российской экономикуи, санкции в конечном итоге сработают, если их правильно применять.