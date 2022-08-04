Агрономы рассказали, как защитить чеснок от вредителей
У каждой огородной культуры есть свои враги – насекомые-вредители. Чеснок не является исключением, поэтому могут потребоваться особые меры.
Большинство садовых вредителей не атакуют чеснок, поскольку в нем содержатся фитонциды. Но есть насекомые, которых не пугают эти вещества.
На чеснок может нападать луковая муха. Ее личинки проникают в дольки, размягчают их и вызывают гниение. Еще один вредитель – луковая моль – откладывает яйца, их которых появляются гусеницы. Они питаются чесночными листьями.
Тля тоже селится на чесноке и активно уничтожает его. Признаком поражения являются пожелтевшие листья. Корневой клещ угрожает созревающим головкам, а стеблевая нематода селится внутри стебля.
Бороться с вредителями можно народными методами. Например, при помощи настоя острого перца. Его заливают водой, кипятят, отстаивают сутки. После процеживания концентра еще раз разводят водой и опрыскивают растения.
Второй способ – химические препараты. Без них не обойтись, если вредители успели распространиться по большой площади посадок.
В такой ситуации помогает Карбофос – состав для опрыскивания. Неплохие результаты дает Пиримор, который не уничтожает полезных насекомых.
Важную роль в борьбе с вредителями играет профилактика. Осенью грядки нужно тщательно убирать, а также соблюдать правила севооборота.
Опубликовано: Светлана Репина
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