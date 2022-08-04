SCMP: Зеленский хочет провести переговоры с Си Цзиньпином об Украине
Владимир Зеленский сообщил о намерениях провести прямые переговоры с китайским лидером Си Цзиньнином.
4 августа новостное агентство South China Morning Post опубликовало интервью с Владимиром Зеленским, в котором он заявил, что хотел бы провести прямые переговоры с главой компартии Китая Си Цзиньпином, обсудив с ним Украину и отношение Пекина к российской специальной военной операции.
По словам Зеленского, с 24 февраля никаких официальных контактов между правительствами Украины и Китая не было, однако возобновление диалога между этими странами было бы полезным для Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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