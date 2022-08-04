ВСУ сорвали церемонию прощания с Ольгой Качурой, обстреляв Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк, сорвав церемонию прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой, носившей позывной "Корса".

Утром четверга вооружённые силы Украины начали массированный обстрел центра Донецка из артиллерии. Несмотря на то, что местные системы ПВО перехватили большинство украинских снарядов, две ракеты смогли достигнуть своих целей на улице Гурова в Донецке. К текущему моменту российские журналисты сообщают, что по итогам обстрела столицы ДНР уже известно о нескольких погибших в центре города.

Вместе с тем обстрел Донецка со стороны украинских военных стал причиной срыва церемонии прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой, которая накануне была убита ВСУ. Также сегодня утром Владимир Путин присвоил Качуре звание Героя России посмертно.