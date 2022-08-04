ВСУ обстреляли Драмтеатр Донецка, где проходило прощание с героем России Ольгой Качуро
Украинские войска обстреляли донецкий Драматический театр, в котором проходило прощание с погибшей Ольгой Качуро.
В Драматическом театре Донецка проходила церемония прощания с героем Российской Федерации и Донецкой народной республики, полковником Ольгой Качуро.
В этот момент Вооруженные силы Украины начали обстрел Донецка, и-за чего церемония была отложена.
Все гости отправились в бомбоубежища, об этом сообщает российское информационное агентство РИА Новости.
"Центр Донецка под интенсивным обстрелом, нанесен удар по драмтеатру, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, передаёт корреспондент РИА Новости. Людей эвакуировали в убежища, церемония не началась", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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