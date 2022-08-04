Пластика или операция в связи с раком: общественность теряется в догадках, какую именно процедуру прошла Лайма Вайкуле

В последнее время вокруг имени певицы муссируются самые разные слухи, сама звезда их никак не комментирует.

Пока общественность обсуждала возможный рецидив Лаймы Вайкуле, она удивила всех тем, как выглядит, во время корпоратива в Монако.

После этого заговорили о том, что 68-летняя певица преобразилась с помощью пластического хирурга. Сама звезда такие домыслы не комментирует. Но СтарХит обратился за комментариями к своему эксперту - звездному доктору Лии Гавашели.

Специалист неисключает, что Лайма Станиславовна могла прибегнуть к косметологическим процедурам.

"Лайма всегда отлично выглядела, она ухоженная женщина. Одно время она была даже законодательницей моды. Однако с возрастом все равно возникает потребность в коррекции внешности", - доктор предположила, что певица могла воспользоваться нитевыми, эндоскопическими методиками.

"Это прекрасная идея", - считает Лия. "Лайма, разумеется, умело утаила реабилитационный период. Думаю, последнее фото певицы с платком говорит, что она таким образом прикрыла вмешательства хирурга", - поделилась своим мнением специалист.

Лайма Вайкуле решила больше не возвращаться в Россию, и давать концерты за границей. Однако при этом ее компания по продаже косметики и мебели продолжает работать на территории РФ.