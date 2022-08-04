ВСУ обстреляли драмтеатр в Донецке, сорвав прощание с Ольгой Качурой

Днём 4 августа украинские войска совершили обстрел территории драматического театра в Донецке, помешав проведению церемонии прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой.

Днём четверга российские журналисты сообщили, что представители вооружённых сил Украины совершили обстрел драматического театра в Донецке, где должно было состояться прощание с погибшим полковником армии ДНР Ольгой Качурой, носившей позывной "Корса".

Обстрел ВСУ стал причиной отмены прощания с Качурой, поскольку местные жители были вынуждены эвакуироваться в убежища рядом с донецким драмтеатром. Также репортёры "РИА Новости" сообщают о гибели одной местной жительницы возле отеля "Донбасс Палас".