ВСУ обстреляли драмтеатр в Донецке, сорвав прощание с Ольгой Качурой
Днём 4 августа украинские войска совершили обстрел территории драматического театра в Донецке, помешав проведению церемонии прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой.
Днём четверга российские журналисты сообщили, что представители вооружённых сил Украины совершили обстрел драматического театра в Донецке, где должно было состояться прощание с погибшим полковником армии ДНР Ольгой Качурой, носившей позывной "Корса".
Обстрел ВСУ стал причиной отмены прощания с Качурой, поскольку местные жители были вынуждены эвакуироваться в убежища рядом с донецким драмтеатром. Также репортёры "РИА Новости" сообщают о гибели одной местной жительницы возле отеля "Донбасс Палас".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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