ВСУ атаковали драмтеатр в Донецке, где проходила панихида по Герою РФ Ольге Качуре

Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию драмтеатра в Донецке, где проходила гражданская панихида по Герою России Ольге «Корса» Качуре.

В четверг, 4 августа 2022 года, помощник главы Министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв в своём Telegram-канале сообщил об очередном обстреле украинской стороной центра города Донецка.

Киселёв отметил, что две ракеты ВСУ попали в здание донецкого драматического театра, где проходила церемония прощания с командующей артиллерийским дивизионом Ольгой «Корсой» Качурой, которая посмертно была награждена званием Героя России.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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