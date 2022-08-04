ВСУ атаковали драмтеатр в Донецке, где проходила панихида по Герою РФ Ольге Качуре

Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию драмтеатра в Донецке, где проходила гражданская панихида по Герою России Ольге «Корса» Качуре.

В четверг, 4 августа 2022 года, помощник главы Министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв в своём Telegram-канале сообщил об очередном обстреле украинской стороной центра города Донецка.

Киселёв отметил, что две ракеты ВСУ попали в здание донецкого драматического театра, где проходила церемония прощания с командующей артиллерийским дивизионом Ольгой «Корсой» Качурой, которая посмертно была награждена званием Героя России.