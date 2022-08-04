Минобороны Беларуси: солдат срочной службы получил огнестрельное ранение на учениях

Пресс-служба Минобороны Беларуси сообщило о военнослужащем, который получил огнестрельную травму в ходе плановых учений.

Днём четверга официальный Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь опубликовал новость о том, что один из белорусских солдат срочной службы получил огнестрельное ранение по неосторожности, участвуя в плановых мероприятиях в рамках боевых учений.

В Минобороны уточнили, что солдат-белорус является военнослужащим одной из механизированных бригад и уже получил всю необходимую медицинскую помощь.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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