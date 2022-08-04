Минобороны РФ: три бригады ВСУ на Донбассе отступили из-за утраты боеспособности

Министерство обороны России сообщает, что три украинские бригады были вынуждены бежать с поля боя из-за своей ослабленности.

Днём 4 августа пресс-служба российского Министерства обороны заявила, что 54-ая, 56-ая и 58-ая бригады вооружённых сил Украины отступили с поля боя, покинув окрестности Артёмовска, Соледара и Авдеевки.

Причиной отступления стал наступательный успех российской армии и истощение ресурсов ВСУ, сообщили в Минобороны России, отметив, что параллельно с этим российские войска уничтожили до ста тридцати украинских солдат недалеко от Харькова.