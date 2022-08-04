Минобороны РФ: три бригады ВСУ на Донбассе отступили из-за утраты боеспособности
Министерство обороны России сообщает, что три украинские бригады были вынуждены бежать с поля боя из-за своей ослабленности.
Днём 4 августа пресс-служба российского Министерства обороны заявила, что 54-ая, 56-ая и 58-ая бригады вооружённых сил Украины отступили с поля боя, покинув окрестности Артёмовска, Соледара и Авдеевки.
Причиной отступления стал наступательный успех российской армии и истощение ресурсов ВСУ, сообщили в Минобороны России, отметив, что параллельно с этим российские войска уничтожили до ста тридцати украинских солдат недалеко от Харькова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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