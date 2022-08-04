ВКС России ликвидировали 130 солдат ВСУ в районе Харькова

Литвинова, пребывающая во Франции, заявила о намерении вернуться в Россию

Известная российская актриса и режиссёр Рената Литвинова, которая с начала спецоперации РФ в Украине, находится в Париже, поведала о том, что хочет вернуться на родину.

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