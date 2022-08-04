ВКС России ликвидировали 130 солдат ВСУ в районе Харькова
Генерал-лейтенант РФ сообщил, что российские военнослужащие уничтожили до ста тридцати украинских солдат 92-й бригады имени Ивана Сирко в районе Харькова.
4 августа официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга доложил о нейтрализации российскими воздушно-космическими силами бойцов 92-й механизированной бригады имени Ивана Сирко.
Конашенков заявил, что в результате высокоточного ракетного удара российских военных были уничтожены до 130 бойцов и 13 единиц бронетанковой техники бригады Сухопутных войск Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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