ВКС России ликвидировали 130 солдат ВСУ в районе Харькова

Генерал-лейтенант РФ сообщил, что российские военнослужащие уничтожили до ста тридцати украинских солдат 92-й бригады имени Ивана Сирко в районе Харькова.

4 августа официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга доложил о нейтрализации российскими воздушно-космическими силами бойцов 92-й механизированной бригады имени Ивана Сирко.

Конашенков заявил, что в результате высокоточного ракетного удара российских военных были уничтожены до 130 бойцов и 13 единиц бронетанковой техники бригады Сухопутных войск Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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