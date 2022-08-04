Три бригады ВСУ дезертировали с поля боя в ДНР, из-за потерь личного состава

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что три бригады ВСУ оставили поле сражения в ДНР.

В четверг, 4 августа 2022 года, уполномоченный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил о побеге с поля боя украинских солдат в Соледаре, Артёмовске и Авдеевке.

Конашенков уточнил, что служащие 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад Вооружённых сил Украины были вынуждены дезертировать из-за утраты боевой эффективности и значительных потерь личного состава на огневых позициях в трёх населённых пунктах Донецкой Народной Республики.