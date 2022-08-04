Блогерша Тизи из Китая, съевшая акулу, может сесть в тюрьму

Фуд-блогерша по имени Тизи очень знаменита в китайских социальных сетях. Этому способствует как миловидная внешность девушки, так и её смелость в выборе тех блюд, которые она употребляет в пищу.

Тизи не впервой пробовать различную экзотическую еду, но её недавний выбор может обернуться большими неприятностями.

Жительница Наньчуна (провинция Сычуань, Китай) приобрела большую белую акулу, которую съела в прямом эфире.

Мясо было приготовлено на гриле, а голову Тизи сварила в остром бульоне. Девушке понравилась еда, но вот пользователям соцсетей всё очень не понравилось — они заподозрили, что блогерша купила акулу незаконно, и обратились в полицию.

Тизи быстро удалила со своей страницы все материалы, связанные с поеданием акулятины, но было поздно — власти начали расследование.

Если подтвердится, что дама угостилась охраняемым животным, ей грозит штраф и как минимум пять лет тюрьмы.