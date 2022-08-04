Жительница Мумбаи по имени Рекха Нишад стала жертвой собственной невнимательности на кухне

Съев лапшу, приправленную помидором и крысиным ядом, женщина скончалась. Чтобы избавиться от грызунов в доме, 27-летняя хозяйка подготовила смертоносные приманки — помидоры, щедро сдобренные крысиным ядом.

На следующий день Рекха готовила себе лапшу и одновременно смотрела телевизор.

Полиция считает, что несчастная отвлеклась на телепередачу и поэтому случайно добавила в свою лапшу не обычный помидор, а один из тех, что предназначались для убийства мышей и крыс.

Спустя несколько часов после обеда у женщины началась рвота, и супруг вместе с его братом повезли Рекху в больницу.

Лечение не принесло результата, и невнимательная женщина скончалась в клинике от отравления.