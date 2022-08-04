Как метод Митлайдера помогает получить богатый урожай с грядок

Высадка огородных культур по технологии Митлайдера позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями получить более чем достойный урожай.

Методика Митлайдера очень востребована среди опытных и начинающих огородников, которые с ней знакомы. А все потому, что благодаря ей мы получаем ровные ряды грядок, практически полное отсутствие необходимости постоянно бороться с сорными растениями, и к тому же даже в сырую погоду можно ухаживать за своими посадками, не рискуя испачкаться.

Но на самом деле преимуществ гораздо больше. Ведь от того, как сформированы грядки, зависит доступ к растениям света, скорость испарения воды из грунта и распределения в нем питательных веществ и минеральных удобрений.

Впервые всерьез метод Митлайдера стали использовать в российской агротехнической традиции в девяностые годы двадцатого века, когда агротехники столкнулись с массовой проблемой снижения урожайности угодий.

Технологию разработал доктор сельскохозяйственных наук Джейкоб Митлайдер, и заключалась она в том, чтобы обеспечить все посадки необходимыми веществами на протяжении всего времени роста и развития. Правда, тут есть небольшой нюанс: метод может быть применен только на очень ровной поверхности.

Он характеризуется высокой густотой высадки рассады. Грядки могут быть земляными либо же бортовыми, когда бортики формируются из досок. Оптимальный размер грядок составляет сорок пять сантиметров, а расстояние между рядами девяносто сантиметров. Принципиально важно их направление: с северной стороны на южную, а также идеальная горизонталь поверхности без рыхления. В этом случае все посадки получат доступ к свету.

Удобрять посадки следует аммофосом или кальциевой селитрой, соблюдая следующий принцип. Сухой концентрат сыплют посередине грядок узенькой полоской, а затем растворяют его с помощью полива. Так удобрение равномерно поступает к корневой системе.

Сам полив осуществляется строго по земле. Очень важно, чтобы вода не попала на надземную часть растений, поэтому метод опрыскивания здесь категорически не подходит.

Высадка растений производится в два ряда с расстоянием между рядами двадцать пять сантиметров. Такие выверенные пропорции позволяют собирать с грядки не один урожай. Между проходами грунт необходимо уплотнить, но засыпать не следует. Хорошим приемом против сорняков будет мульчирование.

Ограничением для использования технологии Митлайдера будет низинное расположение участка, поскольку температура в низинах обычно ниже, а это снижает уровень урожайности.