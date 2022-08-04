Пара действенных способов, чтобы вырастить большие и крепкие головки чеснока

Качество урожая чеснока зависит от размера его головок, поэтому огородникам важно знать методы, позволяющие вырастить действительно большие головки.

Крупные, сочные здоровые чесночные луковицы на этапе сбора урожая говорят о том, что вся технология выращивания чеснока, независимо от того, идет речь об озимых или яровых культурах, была соблюдена и реализована верно.

Но для того, чтобы результат выращивания этой ароматной культуры вас порадовал, необходимо хорошо знать агротехнические приемы, которые позволят растению быть здоровым и сформировать крупную и крепкую луковицу.

Первый из них, о котором мы вам расскажем, заключается в регулярном удалении стрелок у сортов озимого чеснока.

Дело в том, что цветонос создает на своем кончике своеобразное соцветие в форме шарика, в котором зреют воздушные луковицы. Происходит это с целью обеспечения вегетативного размножения растения.

Но для формирования луковиц это не слишком хорошо.

Если стрелок будет слишком много, то растение будет отдавать слишком много сил и соков на формирование и развитие этих вот вегетативных бульбочек, и его практически не будет оставаться на то, чтобы сформировать подземную луковицу.

Стрелки нужно отламывать, когда они еще только появились, и достаточно тонкие и небольшие, пока они не успели пойти в рост, и забрать питательные вещества. Этот шаг направит жизненные силы чеснока на создание развитой и сочной луковицы.

Следующий прием подразумевает незначительное раскапывание луковиц в конечный период вегетации. Делается это простым отгребанием грунта от верхней части сформировавшейся уже луковицы. Осуществлять такой шаг нужно не ранее чем за три-четыре недели до того, как планируется собирать урожай чеснока.

При этом освободить чесночную луковицу от грунта следует не более чем на одну треть от общего ее размера. Делать это следует очень аккуратно, ручным способом, чтобы никоим образом не повредить острыми предметами луковицу, что может спровоцировать ее загнивание.

Эта технология создает благоприятные условия для того, чтобы корень чеснока интенсивнее вбирал в себя питательные вещества из более глубоких слоев почвы, и активно наращивал массу в последний месяц перед снятием урожая.

Также ориентировочно за три недели до сбора урожая, но не раньше, рекомендуется остановить полив чеснока.

Дополнительная жидкость, конечно, способна сделать луковицу более объемной и привлекательной, но это впечатление обманчиво, поскольку накопленная в ней влага может привести к дальнейшему плохому хранению чеснока.