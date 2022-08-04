Семь действенных средств, чтобы избавиться от фитофторы на ваших томатах

Фитофтора может существенно снизить урожайность ваших помидорных кустиков, поэтому так важно знать, как следует эффективно с ней бороться, и делать это своевременно.

Самым простым приемом, который избавит вас от проблемы фитофторы при выращивании томатов, будет выбор специализированных сортов, которые устойчивы относительно этой напасти. Но также существуют и другие вполне экологичные методы, которые можно попробовать.

Грибок гибнет от чесночных фитонцидов, поэтому опрыскивание томатов чесночным раствором отличная тактика от фитофторы. На десятилитровое ведро воды вам понадобится стакан измельченного чеснока и полтора грамма марганцовки. Концентрат нужно настоять сутки, процедить. Опрыскивать нужно в первый раз во время цветения томатов, потом через десять дней, а затем раз в две недели.

Кефирная обработка тоже имеет неплохую репутацию, но носит профилактический характер. Обработать томаты нужно через пару недель после высадки рассады в открытый грунт, а затем повторять один раз в семь дней. Кефир лучше использовать полежавший пару дней, развести литр в десяти литрах воды.

Также томаты от фитофторы можно обрабатывать раствором молока и йода. На десять литров воды понадобится литр молока и двадцать капель йода. Популярна и профилактическая обработка солевым раствором, который образует на листьях пленку, защищающую побеги от грибка. На десятилитровое ведро воды вам понадобится для приготовления раствора один стакан соли.

Зольный раствор также окажет существенную поддержку вашим томатам на этапе их роста и развития. Обрабатывать их таким образом нужно три раза в течение сезона: как только рассада окрепнет, при появлении первых цветков и, когда уже начнут формироваться плоды. На одно ведро воды понадобится половина ведра золы. Раствор настаивается трое суток при помешивании, после чего его разбавляют тремя ведрами воды и добавляют брусочек натертого мыла.

С грибком фитофторы хорошо справляется другой гриб, сухой трутовик. На один литр воды понадобится сто граммов этого высушенного гриба. Его нужно измельчить, залить кипятком, отстоять и процедить. Производить опрыскивание нужно с регулярностью раз в десять дней в сухую погоду, когда нет ветра.

Еще один вариант решения проблемы может дать медная проволока. Прием пришел к нам из западных стран. Проволоку нужно прокалить на огне и порезать на кусочки длиной три-четыре сантиметра. Примерно в десяти метрах от земли нужно проколоть ею стебель томата, вставить проволочный фрагмент, и аккуратно загнуть кончики.