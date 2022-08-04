Лавров раскрыл причины провала концерта Винокура в Сочи

Продюсер Сергей Лавров высказал свои предположения по поводу того, почему на концерт юмориста Владимира Винокура не раскупили билеты.

Юморист Владимир Винокур - постоянный гость на курортах России. Как правило, артист с успехом выступал в городе тёмных ночей и других курортных городах. Но этот год стал исключением, а выступления известного артиста провалились.

Владимир Натанович Винокур - советский и российский артист эстрады, юморист, певец, телеведущий, педагог, народный артист РСФСР. С 1989 года руководитель Государственного "Театра пародий Владимира Винокура".

Об этом сообщил известный в России продюсер Сергей Лавров.

В этот раз комик не собрал ни в одном из городов полный зал. Лавров назвал причину того, почему не были распроданы билеты на выступления звезды отечественной сцены на юге Российской Федерации.

Продюсер уверен, что люди просто устали от артиста, который выступает на курортах уже на протяжении многих лет.

Сколько раз он в Сочи выступал? Он же тридцать лет гастролирует. Люди, видимо, решили: "Сколько можно ходить?" Поэтому продажи у него были очень слабые.

Ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин, покинувший Россию, напротив, хорошо зарабатывает солидные суммы, давая концерты за рубежом. По имеющимся сведениям, некоторым данным, средний гонорар за выступление артиста составляет сумму, эквивалентную 6 000 000 российских рублей.